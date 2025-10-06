Костюк покращила позиції у рейтингу WTA, Світоліна зберігла місце у топ-15
Стародубцева опустилась на 45 сходинок
близько 1 години тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 13-те місце.
Марта Костюк піднялась на 26-ту позицію. Юлія Стародубцева опустилась на 45 сходинок і випала із топ-100.
Рейтинг WTA станом на 6 жовтня:
1. Аріна Соболенко – 11010 очок
2. Іга Свьонтек (Польща) – 8553
3. Корі Гауфф (США) – 7263
4. Аманда Анісімова (США) – 5989
5. Мірра Андрєєва – 4698
6 (7). Джессіка Пегула (США) – 4653
7 (6). Медісон Кіз (США) – 4459
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4156
9 (10). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3898
10 (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 3678
...
13. Еліна Світоліна (Україна) – 2606
26 (28). Марта Костюк (Україна) – 1769
31. Даяна Ястремська (Україна) – 1559
131 (86). Юлія Стародубцева (Україна) – 605
139 (136). Олександра Олійникова (Україна) – 548
159 (155). Ангеліна Калініна (Україна) – 462
175 (184). Дар’я Снігур (Україна) – 417
263 (259). Анастасія Соболєва (Україна) – 268
Нагадаємо, Даяна Ястремська знялася з матчу проти Лаури Зігемунд в Ухані.