Легенда тенісу Роджер Федерер повернеться на корт через 3 роки після завершення кар’єри.
Швейцарець виступить на Massters у Шанхаї. Щоправда, Федерер братиме участь у матчів знаменитостей у парному розряді, який відбудеться 10 жовтня.
Відзначимо, що останнім матчем у кар’єрі Роджера була гра у парі з Рафаелєм Надалем на Кубку Лейвера у вересні 2022 року. У ATP Турі Федерер востаннє змагався на Wimbledon у далекому 2021 році, де дістався до чвертьфіналу.
