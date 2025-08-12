Олег Шумейко

Легенда тенісу Роджер Федерер повернеться на корт через 3 роки після завершення кар’єри.

Швейцарець виступить на Massters у Шанхаї. Щоправда, Федерер братиме участь у матчів знаменитостей у парному розряді, який відбудеться 10 жовтня.

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

Відзначимо, що останнім матчем у кар’єрі Роджера була гра у парі з Рафаелєм Надалем на Кубку Лейвера у вересні 2022 року. У ATP Турі Федерер востаннє змагався на Wimbledon у далекому 2021 році, де дістався до чвертьфіналу.

