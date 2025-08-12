Турнір WTA 1000 у Цинциннаті. Ястремська – Гауфф. Відеотрансляція
Теннісистки в останнє грали між собою на Wimbledon-2025
Гауфф та Ястремська / Фото - Yahoo
У вівторок, 12 серпня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№31 WTA) зіграє матч в рамках 1/16 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Українка розділить корт з другою ракеткою світу Корі Гауфф із США. Початок матчу не раніше 22.00 за Києвом.
Трансляція буде доступна на Setanta Sports Premium.
Гауфф попереду в особистих зустрічах з рахунком 3:1. Єдину перемогу Даяна здобула у липні на старті Wimbledon-2025.
Переможниця цього протистояння у наступному раунді зіграє проти латвійки Олени Остапенко або італійки Лючії Бронцетті.
Нагадаємо, українка Марта Костюк знялася з турніру у Цинциннаті.