Сіннер виграв 9 сетів поспіль у Джоковича, Яннік обійшов Федерера та встановив рекорд
Неймовірний показник від першої ракетки світу
17 хвилин тому
Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер став першим тенісистом в історії, який зумів виграти дев'ять сетів поспіль у 24-разового переможця турнірів Великого шолома серба Новака Джоковича. Про це повідомляє статистичний портал Opta.
Сьогодні, 11 липня, Сіннер у трьох сетах переміг Джоковича у півфіналі Wimbledon-2025 з рахунком 6:3, 6:3, 6:4.
У минулому очному матчі Яннік обігравав Новака у трьох сетах на Roland Garros-2025, перед цим у двох – на Masters у Шанхаї. А також виграв перший сет у Джоковича із серії у півфіналі Australian Open-2025 (перемога 3-1 з сетів).
Сіннер побив попередній рекорд Роджера Федерера – вісім поспіль виграних сетів у Джоковича в період з Masters у Монте-Карло-2006 та до турніру у Дубаї-2007.
У неділю, 13 липня, у фіналі Wimbledon-2025 Сіннер зіграє проти другої ракетки світу іспанця Карлоса Алькараса.
Матчі чоловічого одиночного розряду на Wimbledon-2025 відбуваються з 30 червня до 13 липня. Чинним чемпіоном мейджора є Алькарас.
Нагадаємо, Сіннер став другим в історії, хто п’ять разів поспіль обіграв Джоковича.
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