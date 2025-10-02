Володимир Кириченко

Міжнародна тенісна зала слави оголосила номінантів 2026 року. Про це повідомляє tennisfame.com.

Претендентами стали швейцарець Роджер Федерер – колишня перша ракетка світу та 20-разовий чемпіон Grand Slam, росіянка Світлана Кузнєцова – колишня друга ракетка світу, дворазова чемпіонка Grand Slam, аргентинець Хуан Мартін дель Потро – колишня третя ракетка світу та чемпіон US Open-2009.

За кандидатів голосуватиме комісія зі 140 журналістів та членів Залу слави.

Зазначимо, що також відбудеться голосування вболівальників.

Щоб бути обраними до Зали слави, кандидати повинні отримати щонайменше 75% або більше голосів «за» від загальної кількості голосів офіційної групи голосування та будь-яких бонусних відсоткових балів, набраних під час голосування вболівальників.

Голосування триватиме до п’ятниці, 10 жовтня.

