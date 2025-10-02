Федерер – претендент на введення до Міжнародної тенісної зали слави
Серед його конкурентів – відомі росіянка
Міжнародна тенісна зала слави оголосила номінантів 2026 року. Про це повідомляє tennisfame.com.
Претендентами стали швейцарець Роджер Федерер – колишня перша ракетка світу та 20-разовий чемпіон Grand Slam, росіянка Світлана Кузнєцова – колишня друга ракетка світу, дворазова чемпіонка Grand Slam, аргентинець Хуан Мартін дель Потро – колишня третя ракетка світу та чемпіон US Open-2009.
За кандидатів голосуватиме комісія зі 140 журналістів та членів Залу слави.
Зазначимо, що також відбудеться голосування вболівальників.
Щоб бути обраними до Зали слави, кандидати повинні отримати щонайменше 75% або більше голосів «за» від загальної кількості голосів офіційної групи голосування та будь-яких бонусних відсоткових балів, набраних під час голосування вболівальників.
Голосування триватиме до п’ятниці, 10 жовтня.
Раніше Федерер заявив, що організатори турнірів ATP навмисне уповільнюють покриття кортів, щоб у фінали виходили Яннік Сіннер і Карлос Алькарас.