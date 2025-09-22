Денис Сєдашов

Колишня перша ракетка світу Роджер Федерер в ефірі Tennis Channel поділився спогадами про те, чого йому бракує після прощання з професійним тенісом.

Я сумую за товариськістю. Наприклад, під час Кубка Лейвера я зайшов у роздягальню до Пета Рафтерa та Андре Агассі, і вони сказали: “Сідай, нам треба з тобою поговорити”. Ми спілкувалися хвилин п’ять — саме цього найбільше не вистачає. Роджер Федерер

За словами швейцарця, він також ностальгує за особливими моментами перемог:

Є ті дві хвилини, коли на табло написано “Гейм, сет, матч”, і ти виграєш Вімблдон. Думаєш: “О, круто!”, але це відчуття швидко минає. Я сумую за життям у турі: за спільними вечерями з друзями, за часом, проведеним разом у поїздках. Роджер Федерер

Водночас Федерер визнає, що життя після завершення кар’єри має і свої переваги:

Тепер не потрібно тренуватися крізь біль чи виходити на матч, коли тіло ниє. З одного боку, це добре, з іншого — є речі, яких мені все ж бракує. Роджер Федерер

