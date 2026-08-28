Стародубцева програла Мертенс у чвертьфіналі турніру в Монтерреї
Це була перша очна зустріч тенісисток
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №74) зіграла матч в рамках чвертьфіналу турніру WTA 500 в Монтерреї.
Юлія з рахунком 1:6, 4:6 програла бельгійці Елізі Мертенс (WTA №24).
Матч тривав 1 годину 30 хвилин. За цей час Стародубцева не подавала навиліт і зробила 1 подвійну помилку.
Це була перша очна зустріч тенісисток.
Стародубцева у другому раунді здобула перемогу над індонезійкою Джаніс Тжен (WTA №35) – 6:4, 6:3. Мертенс перемогла угорку Панну Удварді (WTA №76) – 6:1, 4:6, 6:3.
Нагадаємо, Олександра Олійникова програла Діан Паррі в другому раунді турніру в Монтерреї.