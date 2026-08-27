Денис Сєдашов

Український тенісист Віталій Сачко (ATP 188) припинив боротьбу у кваліфікаційному турнірі Відкритого чемпіонату США 2026.

У другому раунді відбору українець у трьох сетах поступився представнику Іспанії Пабло Ламасу Руїсу (ATP 126). Поєдинок тривав 3 години.

У кінцівці третього сету Сачко відіграв чотири матчболи суперника — два на тай-брейку, проте після цього змарнував два власні матчболи та поступився.

US Open 2026. Кваліфікація, 2-й раунд

Віталій Сачко (Україна) — Пабло Ламас Руїс (Іспанія) — 2:6, 6:4, 6:7 (11:13)

Українець вдванадцяте змагався у кваліфікації турнірів Grand Slam і знову не зміг вийти до фінального раунду відбору.

Світоліна та Монфіс завершили виступи у міксті US Open 2026 після напруженого півфіналу.