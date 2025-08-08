Володимир Кириченко

22-річний американський тенісист Бен Шелтон виграв титул чемпіона турніру категорії Masters у канадському Торонто. Тим самим Бен став наймолодшим американським переможцем турніру ATP 1000 за 21 рік.

Тоді на турнірі у Маямі 2004 року титул завоював відомий тенісист колишня перша ракетка світу та чемпіон US Open-2003 Енді Роддік. На момент перемоги американцю на домашньому турнірі був 21 рік.

Нагадаємо, у фіналі турніру у Канаді Шелтон у трьох сетах здолав російського тенісиста Карена Хачанова. Зустріч завершилася з рахунком 6:7, 6:4, 7:6.

Зазначимо, що це перший титул у кар'єрі Шелтона на Masters.

