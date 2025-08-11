Гауфф: «Сподіваюся, що зможу зіграти проти Ястремьскої краще, ніж минулого разу»
Друга ракетка світу – про матч у третьому колі «тисячника» у Цинциннаті
близько 2 годин тому
Друга ракетка світу американка Корі Гауфф поділилась думками щодо того, що українка Даяна Ястремська (№31 WTA) зіпсувала для неї Wimbledon-2025.
Цитує Гауфф пресс-служба WTA.
«Так. Я взагалі не думаю про це у дусі реваншу. Раніше я так підходила до матчів, але потім зрозуміла, що я зіграла надто багато матчів з надто багатьма суперницями, щоб постійно думати про реванш.
Для мене це скоріше гарний спосіб зрозуміти, в якому стані зараз моя гра. Той матч на «Вімблдоні» – це була просто важка поразка, і, думаю, я підійшла до нього неправильно. З Даяною мені завжди непросто. Вона сильна суперниця, чудово б’є по м’ячу, може виграти з будь-якої позиції.
Так що це буде серйозне випробування, особливо знову зіграти з нею. Але я встигла більше попрацювати в хардовому сезоні, а це, безумовно, більш підхоже покриття для мене, ніж трава. Так що так, матч буде складним, але я чекаю його з нетерпінням і сподіваюся, що зможу зіграти краще, ніж минулого разу».
Гауфф та Ястремська зустрінуться у третьому колі на турнірі WTA 1000 в Цинциннаті. У липні Ястремська здобула перемогу над Гауфф на Wimbledon. До цього Корі тричі перемагала Даяну.
Нагадаємо, Ястремська у другому колі «тисячника» у Цинциннаті обіграла Вікторію Томову.