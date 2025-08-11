Друга ракетка світу американка Корі Гауфф поділилась думками щодо того, що українка Даяна Ястремська (№31 WTA) зіпсувала для неї Wimbledon-2025.

Цитує Гауфф пресс-служба WTA.

«Так. Я взагалі не думаю про це у дусі реваншу. Раніше я так підходила до матчів, але потім зрозуміла, що я зіграла надто багато матчів з надто багатьма суперницями, щоб постійно думати про реванш.

Для мене це скоріше гарний спосіб зрозуміти, в якому стані зараз моя гра. Той матч на «Вімблдоні» – це була просто важка поразка, і, думаю, я підійшла до нього неправильно. З Даяною мені завжди непросто. Вона сильна суперниця, чудово б’є по м’ячу, може виграти з будь-якої позиції.

Так що це буде серйозне випробування, особливо знову зіграти з нею. Але я встигла більше попрацювати в хардовому сезоні, а це, безумовно, більш підхоже покриття для мене, ніж трава. Так що так, матч буде складним, але я чекаю його з нетерпінням і сподіваюся, що зможу зіграти краще, ніж минулого разу».