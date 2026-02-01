Снігур перемогла Калініну в українському дербі у кваліфікації турніру WTA
Дар’я продовжить шлях до основи змагань у Румунії
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Дар’я Снігур (WTA, 136) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA250 у румунській Клуж-Напоці обіграла Ангеліну Калініну (WTA, 179) 6:3, 6:1.
За годину з чвертю на корті Дар’я двічі подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з восьми та двічі помилилася при подачі. Ангеліна зробила 2 ейси та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісисток – Калініна програла обидві гри.
У фіналі відбору Снігур зіграє з Альоною Большовою (WTA, 234).
