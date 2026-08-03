Калініна програла 77-й ракетці світу на старті змагань у Канаді
Українка програла у двох сетах
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (54 WTA) припинила виступи на престижному хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Торонто (Канада).
У поєдинку першого раунду українка у двох сетах поступилася представниці Угорщини Анні Бондар (77 WTA).
Напружена зустріч тривала 2 години та 7 хвилин.
WTA 1000 Торонто. Хард. 1/64 фіналу
Ангеліна Калініна (Україна) — Анна Бондар (Угорщина) — 4:6, 5:7
Олійникова поступилася Плішковій на старті турніру WTA 1000 у Торонто.
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