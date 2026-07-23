Володимир Кириченко

Сім тенісисток із України потрапили до заявки основної сітки US Open-2026. Про це повідомляє прес-служба турніру.

До основи увійшли Еліна Світоліна (WTA №10), Марта Костюк (WTA №11), Олександра Олійникова (WTA №45), Дар'я Снігур (WTA №54), Юлія Стародубцева (WTA №58), Ангеліна Калініна (WTA №56) та Даяна Ястремська (WTA №88).

Для Світоліної це буде тринадцятий виступ в основній сітці американського мейджора. Костюк та Ястремська зіграють в основі всьоме, Калініна – вшосте, Стародубцева – втретє, Снігур – вдруге.

Для Олійникової це буде дебютна участь в основній сітці US Open.

У резервному списку перебувають Віталій Сачко, Вероніка Подрез, Анастасія Соболєва та Катаріна Завацька.

Відкритий чемпіонат США пройде з 30 серпня по 13 вересня.

Раніше стало відомо, що Костюк знялася з турніру у Вашингтоні.