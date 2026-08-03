Олійникова поступилася Плішковій на старті турніру WTA 1000 у Торонто
Українка поступилася у двох сетах
Українська тенісистка Олександра Олійникова (44 WTA) завершила виступи на хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Торонто (Канада).
У матчі першого раунду українка у двох сетах поступилася колишній першій ракетці світу Кароліні Плішковій із Чехії (63 WTA).
Поєдинок тривав 1 годину та 23 хвилини.
WTA 1000 Торонто. Хард. 1/64 фіналу
Олександра Олійникова (Україна) — Кароліна Плішкова (Чехія) — 4:6, 4:6
Світоліна дізналася ім'я суперниці у другому колі «тисячника» в Торонто.
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