Денис Сєдашов

Американська тенісистка Корі Гауфф (4 WTA) не змогла здобути титул на домашньому турнірі категорії WTA-1000 у Маямі. У вирішальному поєдинку дворазова переможниця турнірів Великого шлему зазнала поразки від першої ракетки світу аріни сабалєнко.

Матч тривав 2 години 9 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:3 на користь сабалєнко.

Протягом матчу американка виконала п’ять ейсів, але припустилася семи подвійних помилок, реалізувавши лише один брейк-пойнт із двох. Натомість її опонентка тричі подала навиліт, не зробила жодної подвійної помилки та реалізувала три брейк-пойнти з десяти.

Для сабалєнко цей титул став 24-м у кар'єрі та третім у поточному сезоні.

