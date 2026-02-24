Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 185) у першому колі турніру серії Challenger у швейцарському Лугано поступився кваліфаєру Петру Брунцліку (ATP, 288) 6:7 (5), 2:6.

За 1 годину 41 хвилину на корті українець 8 разів подав навиліт. Чех зробив 7 ейсів та реалізував 2 брейк-поінти з п’яти. Це була друга зустріч тенісистів – Віталій також програв на турнірі в Остраві у 2025 році.

