Ястремська вибула на старті US Open-2026
Українка зазнала поразки у трьох сетах від італійки Лукреції Стефаніні
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 112) припинила виступи на Відкритому чемпіонаті США 2026 року.
У першому колі змагань українка в трьох сетах поступилася представниці Італії Лукреції Стефаніні (WTA 119). Поєдинок тривав 2 години та 14 хвилин.
Впродовж другого сету Ястремська тричі викликала на корт фізіотерапевта та брала медичний таймаут через проблеми із шиєю.
US Open-2026. Перше коло
Лукреція Стефаніні (Італія) — Даяна Ястремська (Україна) — 6:3, 4:6, 6:1
Даяна вп'яте поспіль зазнає поразки у стартовому раунді основної сітки US Open.
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