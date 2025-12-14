Українська тенісистка Ангеліна Калініна (155 WTA) поділилася враженнями від перемоги на турнірі WTA 125 у Ліможі. Слова наводить Le Populare du Centre.

Після шестимісячної перерви я надзвичайно вдячна, що можу виходити на корт, що я здорова і змогла провести п’ять матчів. Коли приїхала сюди, навіть не знала, чи зможу зіграти матч.

Я дуже багато працювала цього тижня, але ніколи не знаєш, як усе складеться. Тому для мене це велика несподіванка. Я дуже щаслива і задоволена своїм здоров’ям.