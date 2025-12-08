Денис Сєдашов

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 155) вдало розпочала виступи на турнірі WTA 125 у Ліможі (Франція). У стартовому раунді вона впевнено обіграла представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн (WTA 222) — 6:2, 6:2.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин, за які Калініна двічі взяла подачу суперниці та не дала їй жодного шансу на брейк-поїнт.

Для українки це була перша офіційна гра за останні шість місяців.

Суперниця Калініної у другому раунді визначиться в матчі між британкою Соней Картел та італійкою Джессікою П'єрі.

