Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 125 в Анталії
Українка обіграла суперницю із Грузії
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 189) вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 125, що проходить в Анталії.
У матчі другого кола українка у двох сетах обіграла представницю Грузії Єкатерину Горгодзе (168 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин.
WTA 125 Анталія. Ґрунт. 1/8 фіналу
Єкатерина Горгодзе (Грузія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 3:6, 3:6
У чвертьфіналі змагань суперницею Калініної стане Аліна Чараєва, яка займає 137-му позицію в рейтингу WTA.
