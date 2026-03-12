Світоліна втретє в кар'єрі вийшла у чвертьфінал «тисячника» в Індіан-Веллс
В 1/8-й турніру Еліна на відмові пройшла Синякову
37 хвилин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.
Еліна на відмові пройшла чеську тенісистку Катержину Синякову (№44 WTA).
Чешка відмовилась продовжувати матч за рахунку 6:1, 1:1 на користь українки.
Матч тривав 41 хвилину. За цей час Світоліна 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 2/3 брейк-пойнти.
Це була пʼята очна зустріч тенісисток. У попередніх матчах перемогу здобула українка.
Наступною суперницею Еліни стане полька Іга Швьонтек.
Світоліна втретє в кар'єрі вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.
У третьому колі Катержина перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву (№8 WTA). Світоліна перемогла американку Ешлін Крюгер (№82 WTA).
Нагадаємо, Костюк програла Рибакіній у третьому раунді турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.