Костюк програла Рибакіній у третьому раунді турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс
Марта знову поступилася третій ракетці світу
близько 1 години тому
Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) зіграла матч в рамках третього раунду турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.
Костюк з рахунком 4:6, 4:6 програла третій ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану.
Матч тривав 1 годину 26 хвилин. За цей час Костюк не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 7 подвійних помилок.
Це була їхня п'ята очна зустріч. Рибакіна веде у протистоянні з рахунком 4:1.
У другому колі Марта обіграла американку Тейлор Таунсенд (№87 WTA), а Рибакіна пройшла Хейлі Батіст (№43 WTA) із США.
Для Костюк це перший турнір після травми на старті Australian Open.
