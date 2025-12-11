Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) та її чоловік француз Гаель Монфіс (№68 ATP) виступлять на виставковому турнірі у Бур-де-Пеажі (Франція). Про це повідомляє francebleu.fr.

Зіркове подружжя буде представляти команду Франції разом з Леолією Жанжан (№103 WTA), Кантеном Алісом (№91 ATP) та Адріаном Маннаріно (№69 ATP).

Зазначимо, що Світоліна в заявці на турнір замінила Лоїс Буассон (№36 WTA).

Протистояти їм буде команда Світу у складі: Елени Габріели Русе (№88 WTA), Хамада Меджедовича (№83 ATP), Рафаеля Колліньона (№87 ATP) та Стена Вавринки (№157 ATP).

Турнір відбудеться з 12 по 14 грудня. Свій матч Світоліна проведе 13 грудня проти Русе.

Раніше Еліна показала підготовку до нового сезону.