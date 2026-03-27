Калініна вийшла у півфінал турніру у Дубровнику
Українка перемогла у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (127 WTA) пробилася до півфіналу ґрунтового турніру WTA 125 у хорватському Дубровнику. У чвертьфінальному матчі українка у двох сетах перемогла представницю Словенії Полону Херцог (303 WTA).
Поєдинок тривав 1 годину та 38 хвилин.
WTA 125 Дубровник (Хорватія). Ґрунт, 1/4 фіналу
Ангеліна Калініна – Полона Херцог – 7:6 (7:4), 6:2
За право виходу у фінал змагань Калініна знову зіграє зі словенкою — цього разу її суперницею стане Тамара Зіданшек (130 WTA).
