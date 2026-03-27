Сачко перміг італійця Чіну на шляху до півфіналу турніру в Неаполі
Українець здобув перемогу у трьох сетах
близько 2 годин тому
Перша ракетка України Віталій Сачко (186 ATP) пробився до півфіналу турніру серії ATP Челленджер в італійському Неаполі. У чвертьфінальному поєдинку українець здолав опір місцевого тенісиста Федеріко Чіни (203 ATP).
Зустріч тривала 2 години та 5 хвилин і завершилася перемогою Сачка у трьох сетах — 6:2, 4:6, 6:1.
Для Віталія Сачка вихід у 1/2 фіналу в Неаполі став 11-м півфіналом у кар'єрі на турнірах цієї категорії.
Наступний суперник українця визначиться у протистоянні між Хамадом Меджедовичем та Александром Мюллером.
