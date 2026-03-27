Денис Сєдашов

Перша ракетка України Віталій Сачко (186 ATP) пробився до півфіналу турніру серії ATP Челленджер в італійському Неаполі. У чвертьфінальному поєдинку українець здолав опір місцевого тенісиста Федеріко Чіни (203 ATPСачко переграв італійця Чіну на шляху до 1/2 фіналу в Неаполі).

Зустріч тривала 2 години та 5 хвилин і завершилася перемогою Сачка у трьох сетах — 6:2, 4:6, 6:1.

Для Віталія Сачка вихід у 1/2 фіналу в Неаполі став 11-м півфіналом у кар'єрі на турнірах цієї категорії.

Наступний суперник українця визначиться у протистоянні між Хамадом Меджедовичем та Александром Мюллером.

Гауфф впевнено вийшла у фінал «тисячника» в Майамі, де зіграє з Соболенко.