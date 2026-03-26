Світоліна зіграє у прощальному матчі Сімони Халеп
Гра відбудеться у червні
22 хвилини тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна візьме участь у масштабному Спортивному фестивалі, що відбудеться в румунському місті Клуж-Напока. Українська тенісистка проведе виставковий поєдинок проти колишньої першої ракетки світу Сімони Халеп.
Зустріч запланована на 13 червня і пройде на арені BTarena. Цей матч стане символічним прощанням для 33-річної Халеп, яка оголосила про завершення професійної кар'єри в лютому 2025 року.
Привіт усім фанатам у Румунії, з вами Еліна Світоліна. Я з нетерпінням чекаю на приїзд до Клуж-Напоки 13 червня на Спортивний фестиваль, щоб відзначити неймовірну кар'єру Сімони Халеп. Це буде дивовижний момент – знову вийти на тенісний корт разом із Сімоною. Я сподіваюся, що побачу вас усіх там, щоб розділити цей момент разом.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04