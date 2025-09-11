Олег Шумейко

Капітан чоловічої команди України з тенісу Орест Терещук висловився про жеребкування матчу Другої світової групи Кубка Девіса зі збірною Домініканської Республіки. Слова наставника наводить btu.org.ua.

Оресте, ви вибрали на перший ігровий день В'ячеслава Бєлінського і Владислава Орлова. Якщо з першим номером команди все було зрозуміло з самого початку, то що вплинуло на користь рішення поставити Орлова, а не Олександра Овчаренка?

Остаточне рішення було досить непростим. Вплинуло те, що, як я говорив учора, Саша (Овчаренко) за станом здоров'я дуже мало тренувався, тому вирішили, що краще буде, щоб він ще один день потренувався. У Влада (Орлова) навпаки, минулого тижня були перемоги, після яких, сподіваюся, він почувається впевнено.

Також ми тримаємо в голові другий день. На мій погляд, у нас є певна перевага в глибині складу – Саша може зіграти і одиночку, і пару. Взагалі пара може бути в будь-якому складі – тут ми рішення будемо приймати після завтрашніх одиночних матчів.

Першим почне протистояння Владислав Орлов. Чи були у вас перед жеребкуванням переваги, кому краще зіграти перший поєдинок?

Чесно кажучи, можу навести аргументи і «за» і «проти» обох варіантів. Особисто для мене різниці не було, а коли питав хлопців, то Влад хотів грати першим, а Слава якраз другим – у підсумку так і вийшло.

Але насправді різниці особливої немає. Коли наш другий номер починає, то їхній перший номер ніби як під тиском, а ми можемо почати сміливіше. Якби Слава грав першим і, сподіваюся, виграв свій матч, то тим більше їхній лідер був би під тиском. Тож тут можна під будь-який варіант підганяти будь-які теорії.

