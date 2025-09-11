Відбулося жеребкування наступного матчу України у Кубку Девіса
Матч «синьо-жовтих» з Домініканською Республікою відбудеться у Туреччині
близько 1 години тому
Фото: ФТУ
Відбулося жеребкування протистояння збірних України та Домініканської Республіку у Другій світовій групі Кубка Девіса. Матчі відбудеться 12-13 вересня, початок ігрового дня – об 11:00 за київським часом.
Кубок Девіса. Друга світова група. Україна – Домініканська Республіка
П'ятниця, 12 вересня
Владислав Орлов – Роберто Сід Суберві
В'ячеслав Бєлінський – Петер Бертран
Субота, 13 вересня
Олексій Крутих / Олександр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандіні / Енмануель Муньйос
В'ячеслав Бєлінський – Роберто Сід Суберві
Владислав Орлов – Петер Бертран
