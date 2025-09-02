Домінікана оголосила склад на матч Кубка Девіса проти України
Поєдинки відбудуться 12–13 вересня
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Чоловіча збірна Домініканської Республіки з тенісу визначилася зі складом на матч Другої світової групи Кубка Девіса проти України.
Склад збірної Домінікани:
Роберто Сід Суберві
Петер Бертран
Еммануель Муньйос
Алехандро Хосе Гандіні
Поєдинки відбудуться 12–13 вересня 2025 року на кортах готелю Megasaray в Анталії (Туреччина).
Збірна України оголосила склад на матч Кубка Девіса проти Домініканської Республіки.
Поділитись