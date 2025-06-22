Олег Шумейко

Маккартні Кесслер поділилася очікуваннями від фіналу турніру серії WTA250 у Ноттінгемі з Даяною Ястремською. Слова американки наводить btu.org.ua:

Ми вже зустрічалися кілька разів, я добре знаю її стиль. Вона агресивна, відмінно грає на траві. Я з нетерпінням чекаю ще одного фіналу і готова до боротьби.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева не змогла пробитися до основи турніру у Німеччині.