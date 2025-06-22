Кесслер – про фінал з Ястремською: «Вона агресивна, відмінно грає на траві»
Маккартні знає, чого очікувати від суперниці
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Маккартні Кесслер поділилася очікуваннями від фіналу турніру серії WTA250 у Ноттінгемі з Даяною Ястремською. Слова американки наводить btu.org.ua:
Ми вже зустрічалися кілька разів, я добре знаю її стиль. Вона агресивна, відмінно грає на траві. Я з нетерпінням чекаю ще одного фіналу і готова до боротьби.
Нагадаємо, що Юлія Стародубцева не змогла пробитися до основи турніру у Німеччині.
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