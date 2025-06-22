Коли відбудеться фінал Nottingham Open?

Фінал жіночого одиночного розряду турніру Nottingham Open відбудеться в неділю, 22 червня, початок о 14:00.

Хто зіграє у фіналі?

У вирішальному матчі зустрінуться дві не сіяні тенісистки – українка Даяна Ястремська (№46 у світі) та американка Маккартні Кесслер (№42 у рейтингу WTA).

Це буде третя очна зустріч між тенісистками. Поточний рахунок – 1:1. Востаннє Кесслер перемагала Ястремську у двох сетах на шляху до титулу в Гобарті (Австралія) на початку цього сезону.

Де дивитися фінал?

Пряму трансляцію Nottingham Open 2025 можна буде побачити на платформі setantasports.com.

Даяна Ястремська (Україна)

Світова №46 вийшла у свій сьомий фінал WTA у кар’єрі, але цей – перший у її кар’єрі на трав’яному покритті. Якщо Даяна переможе, то стане першою українкою, яка вигравала турнір у Ноттінгемі.

Раніше Ястремська вже мала успіхи на британській траві: фінал Lexus Ilkley Open у 2018 та друге місце на Вімблдоні-2016 серед дівчат.

У півфіналі Ястремська впевнено перемогла польку Магду Лінетт, яка була третім сіяним номером. Це вже третя посіяна суперниця, яку Даяна вибила на турнірі. До цього вона здолала Ольгу Данилович (№9 посіву) в першому колі та Лейлу Фернандес (№5), фіналістку Eastbourne Open-2024, у чвертьфіналі.

Це мій перший фінал з лютого, і перший на траві. Я дуже люблю це покриття, хоч і думаю, що в мене трохи алергія на нього. Я пишаюсь собою і дуже рада, що пройшла у фінал. Дякую за підтримку – мені дуже подобається тут грати!

Маккартні Кесслер (США)

Американка здобула свою першу перемогу в основній сітці WTA на траві лише минулого тижня на HSBC Championships, де перемогла британку Фран Джонс у першому колі. Тепер Кесслер вийде у свій перший фінал на цьому покритті.

Шлях Кесслер до вирішального матчу в Ноттінгемі почався з гучної сенсації – перемоги над першою сіяною Беатріс Хаддад Майєю. Далі вона зупинила Кейті Баултер, яка намагалась виграти турнір утретє поспіль.

У півфіналі 25-річна американка, яка наразі займає рекордну для себе 42-у позицію в рейтингу, легко розібралася з Ребекою Срамковою (№38 WTA), вигравши 6:4, 6:2 менш ніж за 70 хвилин.