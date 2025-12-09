Хемілтон закликав Серену Вільямс повернутися у теніс
Пілот Ferrari хотів би побачити камбек 23-разової чемпіонки турнірів Grand Slam
41 хвилину тому
Фото: Getty Images
Семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Хемілтон висловився про можливе повернення 23-разової переможниці турнірів Grand Slam, 44-річної Серени Вільямс до професійного тенісу.
У коментарі для Tennis365 Хемілтон зазначив, що був би радий побачити легендарну американку знову на корті.
Я дуже хотів би цього. Постійно раджу їй повернутися. Серена — велич величних, справжня легенда. Вона нещодавно приїжджала на одну з гонок. До того ж вона моя близька подруга, і це велика честь для мене.
Раніше повідомлялося, що Серена Вільямс знову з’явилася у пулі допінг-тестування.