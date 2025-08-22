Денис Сєдашов

Видання Forbes оприлюднило традиційний рейтинг тенісистів із найвищими доходами.

За даними видання, за останні 12 місяців топ-10 гравців заробили 285 мільйонів доларів — майже на 14% більше, ніж торік (246 мільйонів). У розрахунках Forbes враховуються не лише призові, а й приблизні доходи від спонсорських контрактів та інших джерел.

Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів (призові / заробітки поза кортом)

1. Карлос Алькарас (Іспанія) - $48,3 млн. ($13,3 млн / $35 млн.)

2. Яннік Сіннер (Італія) - $47,3 млн. ($20,3 млн. / $27 млн.)

3. Коррі Гауфф (США) - $37,2 млн. ($12,2 млн. / $25 млн.)

4. Новак Джокович (Сербія) - $29,6 млн. ($4,6 млн. / $25 млн.)

5. аріна сабалєнка (-) - $27,4 млн. ($12,4 млн. / $15 млн.)

6. Чжен Ціньвень (Китай) - $26,1 млн. ($5,1 млн. / $21 млн.) - вперше в цьому списку

7. Іга Швьонтек (Польща) - $24 млн. ($9 млн. / $15 млн.)

8. Тейлор Фрітц (США) - $15,6 млн. ($8,6 млн. / $7 млн.) - вперше в цьому списку

9. Френсіс Тіафо (США) - $15,2 млн. ($3,2 млн. / $12 млн.) - вперше в цьому списку

10. данііл мєдвєдєв (-) - $14,3 млн. ($4,3 млн. / $10 млн.)