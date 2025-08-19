Володимир Кириченко

П'ятиразовий переможець турнірів Великого шолома, іспанський тенісист Карлос Алькарас (АТР, 2) має шанси піднятися на перший рядок світового рейтингу ATP за підсумками US Open-2025, змістивши з цієї позиції чотириразового чемпіона мейджорів італійця Янніка Сіннера.

Після перемоги Алькараса у фіналі Masters у Цинциннаті (США) розрив між ним та Сіннером у рейтингу становить 1890 очок.

На US Open-2025 Яннік належить захищати 2000 очок за минулорічний титул, тоді як Карлосу – 50 (другий раунд).

Таким чином, Алькарас стане першою ракеткою світу, якщо виграє стільки ж чи більше матчів, ніж Сіннер, на Відкритому чемпіонаті США.

Зазначимо, що Сіннер не залишав перший рядок рейтингу з червня 2024 року.

