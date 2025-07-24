Кіченок і Ніномія — у півфіналі турніру у Празі
Українсько-японський дует здобув перемогу у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією вийшла до півфіналу парного розряду хардового турніру WTA 250, що проходить у Празі (Чехія).
У чвертьфіналі дует Кіченок/Ніномія впевнено обіграв іспансько-російську пару Івонн Кавальє-Реймерс / Марія Козирєва — 6:0, 6:2.
Минулого тижня Кіченок і Ніномія тріумфували на ґрунтовому турнірі в Гамбурзі, що також мав категорію WTA 250.
У півфіналі Надія та Макото зіграють проти британки Емілі Епплтон та нідерландки Ізабель Ховерлаг.
Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал турніру у Празі.
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