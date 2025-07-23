Олег Шумейко

Надія Кіченок та Макото Ніномія у першому колі турніру серії WTA250 у чеській Празі обіграли Анджеліку Морателлі та Ніну Стояновіч 6:4, 6:4.

За майже півтори години на корті україно-японський тандем реалізував 2 брейк-поінти з п’яти та 1 раз помилився при подачі. Італо-сербський дует зробив 1 ейс та одну «подвійну».

У чвертьфіналі змагань Кіченок та Ніномія зіграють з Івонне Кавальє Реймерс та марієй казирьовой.

Нагадаємо, що Надія зіграє за збірну України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.