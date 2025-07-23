Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал турніру у Празі
Українка у парі з Ніномією на старті змагань перемогла у двох сетах
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Надія Кіченок та Макото Ніномія у першому колі турніру серії WTA250 у чеській Празі обіграли Анджеліку Морателлі та Ніну Стояновіч 6:4, 6:4.
За майже півтори години на корті україно-японський тандем реалізував 2 брейк-поінти з п’яти та 1 раз помилився при подачі. Італо-сербський дует зробив 1 ейс та одну «подвійну».
У чвертьфіналі змагань Кіченок та Ніномія зіграють з Івонне Кавальє Реймерс та марієй казирьовой.
Нагадаємо, що Надія зіграє за збірну України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
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