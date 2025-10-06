Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Еллен Перес у першому колі турніру серії WTA1000 у китайському Ухані обіграли п’ятих сіяних Ейжу Мухаммад та Демі Схурс 6:4, 6:3.

За півтори години на корті україно-австралійський дует тричі подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з десяти та двічі помилився при подачі. Американо-нідерландський тандем зробив 1 ейс, 1 брейк та 5 «подвійних».

У 1/8 фіналу Кіченок та Перес зіграють з переможницями протистояння Тереза Міхалкова / Олівія Нікколз – Мая Джойнт / Вікторія Мбоко.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська не змогла завершити стартовий матч на змаганнях WTA1000 в Ухані.