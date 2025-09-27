Володимир Кириченко

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з австралійкою Еллен Перес з перемоги стартували у парному розряді на турнірі WTA 1000 у Пекіні.

У 1/16 фіналу вони з рахунком 4:6, 6:3, 10:7 румунку Жаклін Крістіан та канадійку Лейлу Фернандес.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. За це час Кіченок та Перес не зробили жодної подачі навиліт, допустили 3 подвійні помилки, використали 5/10 брейкпойнтів та програли 4 гейми на своїй подачі.

У 1/8 фіналу Кіченок і Перес зіграють проти італійської пари Сара Еррані/Жасмін Паоліні.

Нагадаємо, українка Даяна Ястремська не змогла вийти в третє коло «тисячника» у Пекіні.