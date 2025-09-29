Володимир Кириченко

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з австралійкою Еллен Перес залишилися за бортом турніру WTA 1000 у Пекіні у парному розряді.

Українсько-австралійський тандем з рахунком 3:6, 0:6 у другому раунді програв італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.

Матч тривав 53 хвилини. За цей час Кіченок та Перес зробили 3 подачі навиліт, допустили 4 подвійні помилки, використали 1/3 брейкпойнтів, не відігравши жодного з пʼяти.

У 1/16 фіналу Кіченок та Перес здолали румунку Жаклін Крістіан та Лейлу Фернандес із Канади – 4:6, 6:3, 10:7.

