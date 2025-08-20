Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Еллен Перес перемогли у першому колі турніру серії WTA500 у мексиканському Монтерреї Квінн Глісон та Інгрід Мартінс 6:2, 6:3.

За 1 годину 10 хвилин на корті україно-австралійський тандем 4 рази подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з дев’яти та двічі помилився при подачі. Американо-бразильський дует зробив 1 ейс, 1 брейк та 3 «подвійні».

Суперницями Кіченок та Перес у чвертьфіналі змагань стануть Леолья Жанжан та марія козирєва.

