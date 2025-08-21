Надія Кіченок не зуміла пройти до чвертьфіналу турніру у Монтерреї
Українка у парі з Сутджіаді поступилися третім сіяним
44 хвилини тому
Фото: j48tennis.net
Надія Кіченок та Альділа Сутджіаді у першому колі турніру серії WTA500 у мексиканському Монтерреї поступилися третім сіяним Ханьою Гуо та алєксандрє пановой 3:6, 2:6.
За трохи більше години на корті україно-індонезійський тандем не зумів реалізувати жодного з семи брейк-поінтів. Китайсько-російська пара зробила 1 ейс, 3 брейки та 5 «подвійних».
Нагадаємо, що всі українці завершили виступи у кваліфікації US Open.
