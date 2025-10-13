Кіргіос – про Маррея: «Не знаю, чи він мені ще друг»
Скандальний австралієць заявив, що британець відмовився прийти на його подкаст
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Фіналіст Wimbledon-2022 австралієць Нік Кіргіос зізнався, що нині майже не спілкується з колишнім першим номером світу Енді Марреєм, який колись його підтримував. Слова наводить Tennis World USA.
Не знаю, чи можна назвати нас друзями. Колись ми були ближчими, але зараз – радше просто колеги. Він дуже допомагав мені у складні часи, але тепер ми майже не говоримо. Я запрошував його на свій подкаст, та він повівся занадто важливо. От і вся правда. Ну, бро, знайди хоч трохи часу.
