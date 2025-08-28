Костюк 28 серпня зіграє у другому колі US Open
Українка на американському Шоломі зустрінеться з туркенею Сонмез
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 28) 28 серпня проведе матч другого кола US Open-2025.
Українка зустрінеться з представницею Туреччини Зейнеп Сонмез (WTA, 81). Гра відбудеться на дванадцятому корті другим запуском та розпочнеться не раніше 19:30 за київським часом. Це буде другий мат тенісисток – Костюк перемогла Сонмез на старті року у Досі.
Нагадаємо, що 4 українки стартують у парному розряді US Open-2025 28 серпня.
