Костюк дізналася суперницю на старті Індіан-Веллс
Українка зіграє з американкою
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Марта Костюк (28 WTA) розпочне виступи на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс (США) матчем з другого кола. Її першою суперницею стане американка Тейлор Таунсенд (87 WTA).
Американська тенісистка у першому раунді обіграла чешку Марію Боузкову (33 WTA) з рахунком 6:3, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин.
