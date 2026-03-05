Програла лише один гейм: Снігур розгромила суперницю та вийшла у чвертьфінал турніру в Трнаві
Українка розібралася з суперницею зі Швейцарії
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (117 WTA) пробилася до 1/4 фіналу турніру ITF W75, який триває у Трнаві.
У матчі другого раунду українка за 48 хвилин перемогла швейцарку Валентіну Різер (307 WTA) із рахунком 6:0, 6:1.
За вихід у півфінал Дар’я змагатиметься проти Луції Гавлічкової з Чехії (240 WTA).
Нагадаємо, що раніше українка здобула «суху» перемогу над Вендулою Валдманновою — 6:0, 6:0.
