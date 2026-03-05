Володимир Кириченко

Українська тенісиситка Даяна Ястремська (№52 WTA) зіграла матч в рамках першого раунду турніра WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.

Ястремська з рахунком 6:3, 6:2 перемогла китаянку Чжан Шуай (№62 WTA).

Матч тривав 1 годину і 1 хвилину. За цей час Даяна 5 раз подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 5/8 брейк-пойнтів.

Це була пʼята офіційна зустріч тенісисток. Рахунок у серії – 3:2 на користь Чжан.

Даяна у другому колі зіграє з Александрою Еалою (№32 WTA) з Філіппін.

