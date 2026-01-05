Володимир Кириченко

Українка Еліна Світоліна у дуеті з американкою Вінус Вільямс зіграли на парному турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

У першому раунді вони з рахунком 6:7(7), 1:6 програли Александрі Еалі з Філіппін та американці Іві Йович.

Матч тривав 1,5 години. За цей час Світоліна і Вільямс двічі подали навиліт, припустилися чотирьох подвійних помилок (у суперниць – один ейс і три подвійні), зробили три брейки і програли п'ять геймів на своїй подачі.

Світоліна востаннє грала у парному розряді влітку 2021 року, коли разом із Даяною Ястремською брала участь в Олімпіаді.

Нагадаємо, дві українки зіграють в основі жіночого одиночного турніру в Окленді.