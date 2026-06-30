Костюк менш ніж за годину вийшла до другого кола Wimbledon
Українка впевнено розібралася з Надєю Подорошку
близько 2 годин томуПідписатися в
Українка Марта Костюк (13 WTA) успішно стартувала на Wimbledon-2026. У матчі першого кола українська тенісистка розгромно перемогла представницю Аргентини Надю Подорошку (574 WTA).
Поєдинок тривав 54 хвилини і завершився перемогою українки у двох сетах із рахунком 6:1, 6:2.
За час зустрічі Костюк виконала шість ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та реалізувала чотири брейк-пойнти з семи. Подорошка не зробила жодної подачі навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і не змогла реалізувати жодного брейк-пойнта.
У другому раунді змагань суперницею Марти Костюк стане анна блінкова (114 WTA).
Снігур сенсаційно перемогла Світоліну на старті Wimbledon-2026.
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