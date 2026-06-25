У дизайнерській сукні в Лондоні. Костюк вразила образом на закритій зірковій вечірці
Елегантний образ другої ракетки України на закритому заході
близько 1 години томуПідписатися в
Друга ракетка України Марта Костюк відвідала одну з найгучніших світських подій літа в Лондоні — Serpentine Summer Party. Це щорічний закритий благодійний вечір, який організовує відома галерея сучасного мистецтва Serpentine Galleries у Кенсингтонських садах британської столиці.
Українська тенісистка, яка перебуває в Англії в межах підготовки до трав'яного Мейджора, продемонструвала на заході вишуканий образ у дизайнерській чорній сукні.
Чудовий вечір на літній вечірці Serpentine, присвяченій творчості, мистецтву та літу в Лондоні. Дякую за цю приголомшливу сукню та за те, що зробили цей вечір ще більш особливим.
«Це одна з найбільших радостей»: Костюк розповіла про своє головне захоплення.
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