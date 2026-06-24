Перша ракетка України Еліна Світоліна (8 WTA) прокоментувала перемогу над людмилою самсоновою (42 WTA) в 1/8 фіналу трав'яного турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.

Українка під час флешінтерв'ю подякувала вболівальникам за підтримку, оцінила швидкий перехід із ґрунтового покриття на трав'яне, а також розповіла про додаткові погодні труднощі, з якими довелося зіткнутися під час поєдинку. Слова наводить ВТУ.

Насамперед я просто рада бути тут. Після ґрунтового сезону все відбувається дуже швидко: потім були кілька матчів у Берліні, а тепер я вже тут. Дуже приємно виступати перед такою чудовою публікою. Дякую всім, хто залишався на трибунах і підтримував мене.

Сьогодні був непростий матч. Думаю, ми боролися не лише одна з одною, а й із сонцем. На одному боці корту воно було досить сильним і створювало додаткові труднощі. Я рада здобути перемогу, провести ще один матч тут і продовжити грати на траві.